بالفيديو .. حمى ” حرب الوسائد ” تنتشر في أنحاء العالم

أقيمت فعالية غريبة من نوعها في العاصمة البريطانية #لندن يوم السبت الماضي، إذ نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع وخاضوا معارك فيما بينهم باستخدام وسائد محشوة بالريش، بمناسبة “اليوم العالمي لحرب الوسائد”.

واحتشد الآلاف من الأشخاص جلهم من الشباب في حديقة “كينغتون” وسط العاصمة البريطانية بعدما تمت الدعوة لهذه الفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمرت المعركة بالوسائد زهاء ساعة كاملة، قام فيها المشاركون بالتراشق بالوسائد البيضاء التي تناثر منها الريش في جميع الاتجاهات ، وارتدى العديد من المشاركين في هذه الفعالية، أزياء للحيوانات والفاكهة ولمقاتلين بهدف التميز عن الآخرين.

وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز فكرة الأنشطة الجماعية في الهواء الطلق، حيث قال المتحدث باسم منظمي الفعالية وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “إن أحد أهدافنا هو جعل هذه الأحداث فريدة من نوعها في الأماكن العامة جزءاً مهماً من الثقافة الشعبية، لتحل جزئياً مكان الخبرات السلبية والاستهلاك غير الاجتماعي مثل مشاهدة التلفزيون، والاحتفال بوعي بالأماكن العامة في مدننا”.

من الجدير بالذكر بأن هذه الفعالية تقام سنوياً بمناسبة “اليوم العالمي للشجار بالوسائد” في الأول من أبريل (نيسان) في أكثر من 40 مدينة حول العالم.

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