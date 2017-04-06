بالفيديو .. مدرب للفنون القتالية يتلقف عاملاً سقط من الطابق الثاني

في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر تسجيل مصور التقطته كاميرات المراقبة في أحد الشوارع الصينية لحظة إنقاذ خبير بالفنون القتالية لعامل بناء سقط من الطابق الثاني لأحد المباني بعدما انهارت السقالة تحت قدميه.

وبفضل حسن تصرف خبير في الفنون القتالية، نجا عامل بناء صيني من الموت بأعجوبة بعدما انهارت السقالة التي كان يقف عليها وهوى من الطابق الثاني للمبنى.

وكان عامل البناء “وانغ” يقوم بتثبيت يافطة ضوئية في الطابق الثاني لأحد المباني عندما انهارت السقالة تحته وبقي معلقاً في الهواء لعدة دقائق بعدما تشبث بحافة الجدار.

وهرعت صاحبة أحد المقاهي المجاورة لإنقاذ الرجل مصطحبة معها بعض الوسائد والمرتبات ووضعتها على الأرض، بينما قام زوجها “وو سيانغ” الذي يعمل كمدرب للفنون القتالية بتلقف العامل بين ذراعيه وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولحسن الحظ نجا “وانغ” من إصابات خطيرة واقتصرت الأضرار على رضوض عديدة في جسده.

وقال “وو” بأنه هرع لتلقف العامل بذراعيه دون أن يتردد أبداً، وأن قوة ذراعيه ساهمت كثيراً في امتصاص الصدمة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى إصابات بالغة للرجل، وفق صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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