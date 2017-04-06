بعضهم بسبب ” الحب و الشوق ” .. ألمانيا : إرتفاع أعداد اللاجئين الذين حاولوا الانتحار في بافاريا

ارتفعت أعداد اللاجئين الذين قاموا بمحاولة انتحار ثلاثة أشعاف في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

وقالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن 162 لاجئاً حاولوا الانتحار عام 2016، في الولاية.

وحمل حزب الخضر مسؤولية ذلك لسياسة اللجوء المتبعة في الولاية، فيما أشارت الصحيفة إلى أن 4 لاجئين قضوا جراء تلك المحاولات.

وتم الكشف عن هذه الأعداد بناء على طلب من حزب الخضر في البرلمان المحلي، وقالت كريستين كام المتحدثة باسم سياسة اللدوء في الحزب إن “هذه الأرقام هي ثلاثة أضعاف الأرقام في السنوات السابقة .. سياسة الولاية تقود اللاجئين لأفعال بائسة”.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن هذه الحوادث غير قابلة للتوقف، وعزت ذلك لازدياد أعداد اللاجئين بشكل عام.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ، إن 64 من المحاولات كانت بسبب الاكتئاب والمرض والمشاكل العصيبة، و9 بسبب “الحب والشوق”، و8 بسبب المشاكل الأسرية، وحالاتان بسبب المخدراتـ فيما بقية الحالات الأخرى دون تحديد سبب معين.

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