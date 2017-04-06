بلجيكا : مقبرة رمزية للتذكير بالأطفال الذين قتلوا جراء القصف في سوريا ( فيديو )

أقامت منظمة “أنقذوا الأطفال” مقبرة رمزية لأطفال سوريا في بروكسل، للفت النظر إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشونها، حيث قتل منهم 652 العام الماضي.

وتريد المنظمة عبر هذه المقبرة، في منطقة “سخومانبلاين” إرسال رسالة مفادها “أوقفوا هذا الكابوس”.

وقالت كارين ميتس، المتحدثة باسم المنظمة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الأطفال هم أكبر ضحايا الحرب في سوريا، وأضافت: “إذا نظرت إلى المقابر الصغيرة لكل هؤلاء الأطفال في الظلام ستشعر بالألم الشديد”.

وختمت بالقول: “أكثر من 600 طفل قتلوا العام الماضي .. نصفهم قتلوا في المدارس أو حلوها .. الناس لا يستطيعون إيجاد أماكن مناسبة لدفن أطفالهم في المقابر، لذا فإنهم يقومون بدفنهم في أي مكان”.

عكس السير