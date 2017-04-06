تحطم مقاتلة أمريكية من طراز ” إف – 16 ” و هبوط قائدها بالمظلة

قال مسؤولون إن طائرة عسكرية أمريكية من طراز إف-16 تحطمت بعد اقلاعها من قاعدة اندروز بولاية ميرلاند وسط الولايات المتحدة صباح الأربعاء.

ونقلت شبكة”فوكس نيوز″ الأمريكية عن المسؤولين قولهم إن الطائرة تحطمت على بعد ستة أميال جنوب غرب القاعدة.

وأضاف مسؤولو القوات الجوية الامريكية للشبكة أن الطائرة، التابعة للحرس الوطنى، سقطت حوالى الساعة 15:9 صباحا جنوب الميناء الوطنى فى ميريلاند بالقرب من قاعدة اندروز الجوية.

وقال مسؤول في سلاح الجو الأمريكي ان “الطيار استخدم مقعد القذف والمظلة وهبط بسلام في منطقة غير مأهولة” مشيرأ إلى انه تعرض لاصابات لاتهدد حياته.

وقال مارك برادى المتحدث باسم ادارة الاطفاء فى مقاطعة برنس جورج إنه تم العثور على الطيار فى نفس المنطقة التى تحطمت فيها الطائرة.

وقال مسؤولون في الحرس الوطني في بيان ان الطائرة كانت تطير بجانب طائرة ثانية في “مهمة تدريب روتينية” حول منطقة واشنطن الكبرى.

وقال شاهد عيان بالقرب من قاعدة اندروز لشبكة فوكس نيوز إنه كان جالسا في شرفة شقته عندما سمع انفجارا قويا، مضيفا أن النار كانت مشتعلة في الطائرة ،ورأى الطيار يقفز بالمظلة.. يذكر أن الحادث الذي وقع اليوم الاربعاء هو السادس منذ كانون ثان/ يناير الماضي الذي تتحطم فيها طائرات عسكرية الأمريكية في مهام غير قتالية.

وكان اخرها يوم 14 آذار/ مارس عندما لقى ثلاثة من اعضاء الخدمة المعينين لوحدة عمليات خاصة حتفهم بعد تحطم طائرة استطلاع ومراقبة ذات محرك واحد شرقى نيو مكسيكو خلال رحلة تدريب، وفقا لما ذكرته القوات الجوية الأمريكية. (DPA)

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