ترامب : ما فعله مروع .. يجب أن يحدث شيء حيال بشار الأسد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه “يجب أن يحدث شيء”مع بشار الأسد بعد هجوم خان شيخون، بينما تجري مناقشات بين البنتاغون والبيت الأبيض بشأن الخيارات العسكرية.

وقال ترامب لصحفيين يرافقونه على متن طائرة الرئاسة “أعتقد أن مافعله الأسد شيء مروع.”

وتابع قوله “ما حدث في سوريا عار على جبين الإنسانية وهو موجود هناك وأعتقد أنه يدير الأمور ولذا يجب أن يحدث شيء”.

يأتي ذلك بينما قال مسؤول أميركي، الخميس، إن وزارة الدفاع (البنتاجون) تجري مناقشات تفصيلية بشأن خيارات عسكرية للرد على هجوم الغاز السام في سوريا الذي أودى بحياة عشرات المدنيين والذي تلقي واشنطن بالمسؤولية فيه على الحكومة السورية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن من المتوقع أن يناقش وزير الدفاع جيم ماتيس تلك الخيارات عندما يلتقي ترامب في منتجعه في مار-إيه-لاغو في فلوريدا.

ومن المقرر أن يصل ماتيس إلى فلوريدا في وقت لاحق، الخميس، في إطار رحلة مقررة سلفا.

وقال المسؤول إن المحادثات بشأن الردود المحتملة جارية بالفعل فيما في ذلك محادثات بين ماتيس ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إتش.آر ماكماستر. (SKYNEWS-REUTERS)

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