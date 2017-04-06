قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هالي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر روسيا “مشكلة”، حسب تصريحات نقلتها عنه الاربعاء.

وقالت السفيرة المحافظة المتحدرة من اصول هندية في مؤتمر “نساء في قمة العالم” السنوي الثامن في نيويورك “انتقدت روسيا مرات لا تعد وهذا لانهم اذا فعلوا امرا سيئا فسنقول لهم ذلك”.

واضافت “فعلوا اشياء في القرم واكرانيا (…) والآن يحاولون التغطية على بشار الاسد. هذا هو نوع الامور التي لن نسمح بمرورها”.

وتابعت هالي “اجريت مناقشات مع الرئيس (ترامب) قال لي فيها انه يعتبر روسيا مشكلة”.

ومع ان ترامب عبر مرات عدة عن اعجابه و”احترامه” لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، هاجمت نيكي هالي مرات عدة موسكو وخصوصا في نهاية الاسبوع الماضي عندما وعدت بمعاقبة روسيا على تحركاتها ضد كييف وتدخلاتها المحتملة في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت هالي ان “الجميع يريدون سماع هذه الكلمات منه (ترامب)، لكن انظروا إلى افعاله”، مشيرة إلى انه “فعل هذين الامرين”.(AFP)

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