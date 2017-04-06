جرائم البعث مستمرة .. ضحايا كيماوي صدام يتضامنون مع ضحايا كيماوي بشار

اجتمع عدد من الأهالي والناشطين في مدينة حلبجة بإقليم كردستان العراق، يوم أمس الأربعاء، تنديدا بالهجوم الكيماوي الذي استهدف المدنيين في خان شيخون بريف إدلب.

وإلى جانب ناشطين من منظمات مدنية، نظم عدد من أهالي حلبجة التي قتل قصف صدام لها بالسلاح الكيماوي أكثر من 5500 شخص، وقفة احتجاجية منددين بالهجوم الكيماوي الذي تعرضت له خان شيخون.

وطالب أهالي المدينة دول العالم بالتدخل وإيقاف المجازر في سوريا.

ورفع الأهالي لافتات تظهر صوراً من أحداث القصف الكيماوي على حلبجة عام 1988، إلى جانب صور ضحايا خان شيخون. (Iraq – NRT)

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