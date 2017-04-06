جماهير سويدية ترتدي ” النقاب ” خلال مباراة لكرة القدم !

لجأت جماهير أحد الأندية السويدية إلى استخدام #النقاب خلال مباراة في دوري كرة القدم المحلي، للتعبير عن رفضها لأحد القوانين الصادرة أخيراً يمنع تغطية الوجه داخل الملاعب.

وكشفت صحيفة أفتونبلاديت السويدية أن القانون يستثني بعض الفئات لأسباب دينية من الخضوع لهذا القانون، مما دفع جماهير نادي إيك يولنا إلى تغطية وجوههم بالنقاب “الإسلامي” في مباراة الفريق أمام منافسه “بي كيه هاكين”.

ورفعت بعض الجماهير لافتات مكتوب عليها: “بفضل الثغرات القانونية”، في إشارة إلى استغلالهم للاستثناء المذكور.

وقال وزير الداخلية السويدي، الذي لا يعتقد أن النقاب أصبح “موضة” داخل الملاعب في بلاده في تصريحات لأفتونبلاديت: “هذا يدل بشكل واضح أن جماهير إيك المتشددة يتمتعون بحس فكاهي”. ( DPA )

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