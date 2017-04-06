حذاء كريستيانو رونالدو ” Chapter 4 ” مستوحى من الحديد الحامي

استوحي حذاء لاعب #ريال_مدريد، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ” Chapter 4″ الذي صمّم لأجل التميّز من هذه السنوات التي شهدت تحولات مهمة، بالحديد الحامي الذي يعالَج ليتخذ شكلاً محدداً.

كما يتدرّج اللونان الأحمر والبرتقالي عند مستوى القاعدة ويتحولان إلى ألوان معدنية في الجزء العلوي من الحذاء وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويتضمّن شعار CR7 الظاهر على الجزء الأوسط رقم 7 بارزاً فوق حرفي CR الملونين بحيث يسلّط الضوء على انتقاله لارتداء القميص رقم 7 خلال هذه السنوات.

كذلك، يظهر على الكعب الرقم 28 بالرومانية، وهو رقم رونالدو السابق، مع التشديد على الجزء VII من الرقم XVIII للإشارة إلى التحوّل من الرقم 7 إلى 28.

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