حسون : أعداء سوريا لن يستطيعوا النيل من الشعب السوري الملتف حول جيشه و قيادته

دعا مفتي بشار الأسد أحمد بدر الدين حسون إلى “تكاتف الجهود في مواجهة الإرهاب الدولي الذي يهدد الجميع”، زاعماً أن “أعداء سوريا لن يستطيعوا النيل من الشعب السوري الملتف حول جيشه وقيادته”.

وخلال لقائه وفد الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، أول أمس الثلاثاء، قال حسون إن “روسيا أثبتت بدعمها للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب أنها تقف مع الحق”، متمنيا على الأوروبيين “أن يحذو حذوها في هذه المواقف لأنها دولة تعين الشعوب في الوصول إلى حقوقها”.

عكس السير