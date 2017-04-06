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حسون : أعداء سوريا لن يستطيعوا النيل من الشعب السوري الملتف حول جيشه و قيادته

‏1 ساعة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار 2 تعليقان

دعا مفتي بشار الأسد أحمد بدر الدين حسون إلى “تكاتف الجهود في مواجهة الإرهاب الدولي الذي يهدد الجميع”، زاعماً أن “أعداء سوريا لن يستطيعوا النيل من الشعب السوري الملتف حول جيشه وقيادته”.

وخلال لقائه وفد الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، أول أمس الثلاثاء، قال حسون إن “روسيا أثبتت بدعمها للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب أنها تقف مع الحق”، متمنيا على الأوروبيين “أن يحذو حذوها في هذه المواقف لأنها دولة تعين الشعوب في الوصول إلى حقوقها”.

عكس السير

2 تعليقان

  1. ورقة التوت
    أبريل 6, 2017 , 2:36 م في 2:36 م

    ((ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار))ان شاء الله مصيرك ايها المنافق نفس مصير المنافق البوطي وتكون قد خسرت الدنيا والاخره

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  2. مجد رياض حداد
    أبريل 6, 2017 , 2:56 م في 2:56 م

    خمسون عاما” والمنابر ميتة لاروح فيها والكرام سكوت
    والدين محكوم بألف منافق وعمائم يلهو بها الطاغوت
    ووزير أوقاف البلاد مخنث كلب ومن يفتي لنا عكروت

    الشاعر أنس الدغيم

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