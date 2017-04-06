دراسة : أكياس رقائق البطاطا تحوي مواد كيميائية مسرطنة

وجدت الأبحاث الأخيرة أن أكياس رقائق #البطاطا التجارية تحوي مستويات عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان ، وعُثر على مستويات مرتفعة من المركب الكيميائي السام، أكريلاميد، الذي يتكون في أثناء عملية الطهي، في واحد على الأقل من 5 أصناف لرقائق البطاطا.

ووجد الخبراء أن أكياس رقائق البطاطا التي تُباع تحت العلامة التجارية الخاصة بـ Tyrrell، تحوي أعلى نسبة من المواد الكيميائية المسرطنة، وغيرها من العلامات التجارية، بما في ذلك تيسكو وأسدا وسينسبوري وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، وفي وقت سابق من هذا العام، أحدثت وكالة معايير الأغذية (FSA)، جدلا واسعا مع نشر تحذيرات حول تناول رقائق البطاطا المطهية والمقلية، بسبب نسب الأكريلاميد.

وحددت صحيفة ديلي ميل عددا من المنتجات، بما في ذلك حبوب الإفطار والخبز والبسكويت وحتى أغذية الأطفال، على أنها خطيرة على الصحة بسبب التحذير الأخير.

ووجدت الدراسة الآن أن 16 نوعا من أصل 92 صنفا من رقائق البطاطا، تحتوي مستويات عالية من الأكريلاميد، والذي حددته منظمة الصحة العالمية على أنه من المركبات المسببة للسرطان.

وقالت، نوسا أوربانسيك، المتحدثة باسم Changing Markets: “تكشف النتائج المنشورة أن العديد من الشركات المصنعة لرقائق البطاطا تجاوزت الحدود الطبيعية لوجود مستويات عالية من مركب الأكريلاميد الخطر على الصحة”.

وهذا يشير إلى فشل في التنظيم الذاتي من جانب الصناعة، وضعف تطبيق القانون من قبل وكالة معايير الأغذية.

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