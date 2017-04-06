رئيسة بلدية غازي عنتاب تتحدث عن ” إعادة إعمار الباب ” تمهيداً لإعادة 100 ألف سوري إليها

قالت رئيسة بلدية غازي عنتاب “فاطمة شاهين”، إن العمل على إعادة الحياة لمدينة الباب بدأ، وتركيا تهدف لإعادة 100 ألف سوري إليها، كما أعادت 50 ألف سوري لجرابلس.

وقالت شاهين في أحدث تصريحات لها، نقلتها وكالة دوغان التركية الأسبوع الماضي، إن العمل على إعادة إحياء الباب وجعلها صالحة للعيش قد بدأ، ومن المنتظر إرسال طاقم من تركيا من من أجل البنية التحتية للمياه والكهرباء.

وأضافت شاهين، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه ستتم إعادة إعمار المدارس والمشافي التي كانت موجودة قبل الحرب.

وأشارت إلى أن الآلاف ممن قدموا إلى تركيا من مدينة الباب، استقرا في غازي عنتاب عام 2012، وهم ينتظرون العودة إلى بيوتهم بعد “تنظيف المنطقة من داعش”، مضيفة: “هم ينتظرون رسالة العودة بعد إحياء المنطقة وجعلها صالحة للعيش”.

وختمت شاهين بالقول إن هذا الأمر يدعو للتفاؤل، وإن اللاجئين يتوقعون العودة إلى بلادهم في أقرب وقت، النتيجة التي ستكون “رابحة للكل، فالسوريون سيعودون لبلادهم، ونحن لن نجد إرهابيين (داعش) على حدودنا، وستخف أعباء اللجوء”.

عكس السير