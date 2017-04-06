زيدان يتفهم غضب جيمس رودريغيز بعد تغييره

لم يتمكن لاعب #ريال_مدريد، الكولومبي #جيمس_رودريغيز، من إخفاء غضبه تجاه مدربه #زين_الدين_زيدان عندما أخرجه خلال مباراة الأمس أمام ليغانيس، التي انتهت لصالح الفريق “الملكي” بنتيجة 4-2، في الوقت الذي أبدى فيه المدرب تفهمه لرد فعل اللاعب، مكذباً أيضاً الأخبار التي تشير لسوء العلاقة بينهما.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: “لم أتحدث مع جيمس ومن الطبيعي أن اللاعب يريد أن يلعب المباراة بأكملها، وفي النهاية هي أشياء تحدث، الأمر انتهى، والأهم هي المباراة التي قدمها، لقد لعب جيداً”.

وأوضح المدرب الفرنسي السبب الذي يجعله دائماً يستبدل جيمس، الذي لم يلعب أي مباراة بشكل كامل منذ 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولا يشارك كأساسي كثيراً مع الفريق.

وقال في هذا الصدد: “ليس هناك أي مشكلة مع جيمس، على العكس تماماً، نعم أنا أغيره كثيراً لأن هذا يحدث مع لاعبي الهجوم، لأنهم أول من عليك إخراجهم من الملعب لأنهم يبذلون مجهوداً كبيراً، هذا يحدث كثيراً مع كريم (بنزيما)”.

وأضاف: “أنا سعيد للغاية بجيمس، ومن الطبيعي أن يغضب لأنه يريد اللعب ولكن ليس هناك أي أمر سيء بيننا، أنا أنظر لصالح الفريق، أتفهم شعوره بالغضب ولكنه مهم مثل بقية اللاعبين وسيظل هكذا بالنسبة لي وللفريق”. ( EFE )

عكس السير