سامباولي : نيمار خليفة ميسي في برشلونة

قال المدرب الأرجنتيني #خورخي_سامباولي، بعد خسارة فريقه #إشبيلية بثلاثية نظيفة أمام #برشلونة في ملعب كامب نو، إن الفريق بحاجة للعودة لمسار الانتصارات.

وأشاد المدير الفني بأداء برشلونة في الشوط الأول، عندما أحرز “البلوغرانا” في ثماني دقائق “شيطانية” ثلاثة أهداف، ولكنه أشار إلى أداء لاعبيه في الشوط الأول.

وقال في مؤتمر صحافي: “في الشوط الثاني، كنا قريبين ولكن لم نتمكن من تذليل الفارق.. في الشوط الأول لم نشغل المساحات.. برشلونة فريق عندما يهيمن عليك من الصعب الفوز عليه.. في الشوط الثاني، لعبنا مباراة ند لند، لم تتح لنا الفرص لبلورة ذلك”.

وعن المسار السلبي من النتائج لفريقه، اعترف بأن “ذلك مؤثر نفسياً على لاعبيه، ولكنه شدد على حاجة الفريق للعودة لطريق الانتصارات”.

وقال سامباولي: “بالتأكيد هناك حاجة للعودة للفوز.. على امتداد الموسم جرت مباريات تم الفوز بها بأخطاء لا تغتفر والآن نحن في مواقف كانت تخدمنا من قبل والآن تضرنا”.

وتحدث سامباولي عن مواطنه ليونيل ميسي وعن البرازيلي نيمار دا سيلفا، وقال عن ميسي إنه “لا يفهم سبب الانتقادات التي توجه له حين يلعب مع الأرجنتين”.

وأضاف مدرب إشبيلية: “لا اتفق مع انتقاد أفضل لاعب في العالم وبخاصة أنه أرجنتيني.. لو حققت الأرجنتين شيئاً فسيكون بفضل ميسي.. إنه مصدر فخر”.

وحول نيمار، أكد أنه “خليفه ليونيل ميسي في المستقبل”. ( EFE )

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