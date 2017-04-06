سواريز : على المهاجم أن يستخدم جميع إمكانياته لتسجيل الأهداف

قال لاعب #برشلونة، الأوروغوياني #لويس_سواريز أن المهاجم يجب أن يكون لديه وسائله ويعرف كيف يستغلها داخل المنطقة لاصطياد أي كرة داخل المنطقة وتسجيلها، وذلك بعدما سجل هدفاً من مقصية قاد به فريقه للفوز على إشبيلية 3-0، امس الأربعاء، على ملعب كامب نو في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وأشار سواريز في تصريحات عقب المباراة: “على المهاجم أن يستخدم كل شيء عندما تسنح له الفرصة داخل المنطقة لاصطياد الكرات وتسجيلها”.

وأضاف الـ”بيستوليرو”، الذي رفع رصيده من الأهداف في الليغا هذا الموسم لـ24 في المركز الثاني، حول لقطة الهدف: “على المهاجم أن يضرب الكرة بأفضل طريقة ممكنة عندما تأتي له الفرصة داخل المنطقة”.

وحول الهدف الأول الذي سجله ميسي، بتمريرة من سواريز نفسه، أوضح أنه “لم يكن في وضعية سانحة من أجل التسديد ورأى ليو في وضعية أفضل ولهذا مرر له الكرة”.

وساهمت الصداقة بين الثنائي داخل أو خارج الملعب على حد سواء في قيادتهما لهجوم الفريق الكاتالوني، إلى جانب البرازيلي نيمار، بتسجيلهما 51 هدفاً، بواقع 27 للنجم الأرجنتيني و24 لسواريز. ( EFE )

عكس السير