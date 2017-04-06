غواص ألماني يكتشف أول ” سمكة كهف ” في أوروبا

اكتشف غواص ألماني #سمكة، وصفها علماء الأحياء بأنها أول “سمكة كهف” معروفة في #أوروبا ، وتعقب يواكيم كريسلماير السمكة في أغسطس 2015، بينما كان يستكشف كهف دانوب آتش جنوبي ألمانيا.

وتشبه هذه السمكة سمكة اللوتش الصخري الموجودة في الأنهار القريبة، لكن عيونها أصغر ولها شوارب مثل أسماك أخرى، ولديها فتحة أنف أكبر ومعظم جسمها عديم اللون.

و خلص علماء من جامعة كونستانس درسوا السمكة إلى أنها نوع متميز وراثيا ، ومن المرجح أن سمكة اللوتش الصخري ظهرت خلال 20 ألف عام مضت، وتكيفت مع الحياة تحت الأرض.

واكتشفت أسماك الكهوف في أجزاء أخرى من العالم، مثل سمكة “إسقلبين” الموجودة في كهف بنسلفانيا، لكنها لم تظهر حتى الآن في مناطق أبعد إلى الشمال، حسبما أفاد باحثون. ( DPA )

عكس السير