فضيحة لـ ” المنتخب السوري ” للسيدات في التصيفات المؤهلة لكأس آسيا 2018 ( فيديو )

خسر “المنتخب السوري” للسيدات مباراته الثانية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات 2018.

وجاءت الخسارة الثقيلة الثانية، على يد منتخب فيتنام، يوم أمس الأربعاء، بنتيجة 11-0.

وكان المنتخب خسر مباراته الأولى أمام سنغافورة بهدف دون رد.

ويلعب المنتخب تصفياته في هانوي بفيتنام، ويتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب سنغافورة وفيتنام وميانمار وإيران.

تشكيلة “المنتخب السوري” : منار منذر، غالية شيحة، جورجينا خويخي، رشا رمضان، مارلين ميلع، سميرة ديبو، نور جمعة، ميرنا الحلبي، نانسي معمر، وديانا عقاد، مها قطريب، إسراء العلي، بسمة العلي، العنود الخليفة، ميري شلش، ميري صالح، ولاء حداد، الزهراء هابيل، نورا الاعرج، شروق رحمون، هيا سليمان، نور جريس، شروق عيسى.

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