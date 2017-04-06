كم يبلغ ثمن ” Pink Star ” الألماسة الأغلى في العالم ؟

أصبحت ألماسة “Pink Star” بلونها الوردي أغلى قطعة #مجوهرات في العالم، بعد أن بيعت في مقابل 71.2 مليون دولار، في مزاد تابع لدار “Sotheby’s” للمزادات في مدنية #هونغ_كونغ الصينية.

ويبلغ حجم الألماسة 59.60 قيراطاً، وهي أكبر ألماسة تُعرض للبيع في مزاد علني. واشترتها شركة المجوهرات “Chow Tai Fook،” والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُعرض فيها ألماسة “Pink Star” للبيع، إذ عرضتها دار “Sotheby’s” للبيع في العام 2013 في مدينة جنيف السويسرية، حيث تُعرض غالبية المجوهرات للبيع بحسب ما اوردت شبكة سي ان ان ، لكن تراجع المشتري حينها عن قراره بعد أن عرض أن يدفع 83 مليون دولار مقابل الألماسة. ولزيادة فرص بيع الألماسة هذه المرة، اختارت “Sotheby’s” تغيير المدينة إلى هونغ كونغ.

والألماسة التي حملت لقب أغلى قطة مجوهرات قبل “Pink Star” هي ألماسة “Oppenheimer Blue،” والتي بيعت في جنيف مقابل 57.5 مليون دولار في مزاد لدار “Christie’s”.

واستغرق صقل ألماسة “Pink Star” بشكلها الحالي سنتين، وعرضت للمرة الأولى بعد صقلها في متحف سميثسونيان للتاريخ الطبيعي، كما عرضت في متحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن.

عكس السير