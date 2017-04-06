كندا : إعتقال مواطن حاول الالتحاق بتنظيم ” داعش “

اعلنت الشرطة الفدرالية الكندية انها اعتقلت الاربعاء في تورونتو كنديا اوقفته تركيا في 2014 اثناء محاولته السفر عبرها إلى الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بهدف الالتحاق بالتنظيم الجهادي.

وقال الدرك الملكي الكندي في بيان ان الموقوف بامير حكيم زادة سيمثل امام محكمة الخميس لإبلاغه بالتهمة الموجهة اليه وهي “مغادرة كندا بهدف المشاركة في انشطة لتنظيم ارهابي”.

وينص قانون العقوبات الكندي على السجن لمدة اقصاها 14 سنة لكل من “يغادر أو يحاول ان يغادر كندا” بهدف “تسهيل نشاط ارهابي”.

واوضح الدرك الملكي في بيانه أن اعتقال حكيم زادة اتى في اطار عملية واسعة النطاق اطلق عليها اسم “مشروع ساشيه” وتهدف للتحقيق في الافعال الجرمية التي تمس بالامن القومي، من دون مزيد من التفاصيل عن هذه العملية.

وبحسب البيان فان التحقيق في قضية حكيم زادة بدأ في كانون الثاني/ يناير 2016 بعدما تبيّن للسلطات الكندية انه سافر إلى تركيا في خريف 2014 للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وانه عاد إلى كندا بعدما اعتقلته السلطات التركية.

وشدد بيان الدرك الملكي على أن سلامة المواطنين “لم تكن في أي وقت” اثناء هذا التحقيق “معرضة للخطر”، وان الأجهزة الأمنية الفدرالية والبلدية تنسق جهودها “في مواجهة النشاط الاجرامي الارهابي”. (AFP)

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