” متأكد 100 % ” .. وزير الدفاع الإسرائيلي : بشار الأسد أمر بشكل مباشر بشن الهجوم الكيماوي على خان شيخون

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الخميس، انه متأكد “100 %” ان بشار الأسد أمر بشكل مباشر بشن الهجوم الكيماوي في خان شيخون.

وقال ليبرمان في مقابلة مع صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية الاكثر توزيعاً، ان “بشار الاسد امر بشكل مباشر وخطط للهجوم”، مؤكداً انه “متأكد بنسبة 100%”.

وانتقد الوزير الاسرائيلي تقاعس المجتمع الدولي، مؤكداً ان رد الفعل كان مجرد “صفر”.

ورداً على سؤال حول امكانية تورط اسرائيل في الحرب الدائرة في سوريا، أجاب ليبرمان “لماذا علينا ان نقوم بعمل الاخرين؟ هذه مسؤولية المجتمع الدولي”. (AFP)

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