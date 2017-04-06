” متأكد 100 % ” .. وزير الدفاع الإسرائيلي : بشار الأسد أمر بشكل مباشر بشن الهجوم الكيماوي على خان شيخون

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الخميس، انه متأكد “100 %” ان بشار الأسد أمر بشكل مباشر بشن الهجوم الكيماوي في خان شيخون.
وقال ليبرمان في مقابلة مع صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية الاكثر توزيعاً، ان “بشار الاسد امر بشكل مباشر وخطط للهجوم”، مؤكداً انه “متأكد بنسبة 100%”.
وانتقد الوزير الاسرائيلي تقاعس المجتمع الدولي، مؤكداً ان رد الفعل كان مجرد “صفر”.
ورداً على سؤال حول امكانية تورط اسرائيل في الحرب الدائرة في سوريا، أجاب ليبرمان “لماذا علينا ان نقوم بعمل الاخرين؟ هذه مسؤولية المجتمع الدولي”. (AFP)
عكس السير
قيم الخبر
مع انه عدوي الا انه صادق بكل كلمة قالها اكبر ارهابلي هو السفاح رئيس العصابة العلوية النصيرية اعتقد كما يعتقد الكثيرون ان ليبرمان اخلاقي
الله يلعنك يا بشار الكلب . حتى اليهود ما عملوها . امتى راح تنقلع عن سمانا . 7 سنوات يا مجرم ما شبعت من دم السوريين