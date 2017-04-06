محكمة إيطالية تؤيد مقاضاة سكان عمارة بسبب رائحة الزيت المقلي في مطبخهم !

قالت إحدى محاكم التعقيب الإيطالية في سابقة من نوعها ، إن “رائحة الزيت المقلي، اعتداء وتحرش حقيقي” ضد الجيران، وأمرت بإعادة محاكمة سكان شقة في بناية سكنية بعد أن أقرت محكمة استئناف أقل درجة من التعقيب ببراءتهم، في قضية رفعها عليهم باقي سكان العمارة، متهمين إياهم بالتسبب في أذى لبقية السكان، بسبب روائح الزيوت المتصاعدة من مطبخهم.

ونقلت صحيفة ” إل صولي 24 أوري ” الإيطالية، إن محكمة تعقيب إيطالية اعتبرت أن المدعى عليهم، شكلوا بسلوكهم ضرراً كبيراً لأجوارهم، وأن رائحة الزيت المقلي تمثل “تحرشاً حقيقياً بحاسة شم المدعين” لتأمر بإعادة محاكمة سكان شقة في إحدى العمارات بعد رفع الجيران دعوة ضدهم بسبب روائح الزيت المقلي المتصاعد من مطبخهم بشكل مستمر.

ودفع المدعى عليهم، أمام المحكمة ببراءتهم، مؤكدين أن الروائح ليس سوى رائحة الزيت المقلي، الذي يستعملونه لقلي البطاطس، ولكن المحكمة اعتبرت أن الرائحة الكريهة المستمرة “تمثل تحرشاً متعمداً بالجيران، ما تسبب لهم في الإضرار بحاسة الشم”، وأنه على محكمة جديدة الانعقاد للنظر في القضية على هذا الأساس.

عكس السير