مطعم ” إليفن ماديسون بارك ” في نيويورك الأفضل في العالم

أُعلن أن مطعم “#إليفن_ماديسون_بارك” في #نيويورك هو الأفضل في العالم، وذلك خلال حفل لتوزيع جوائز في مدينة #ملبورن الأسترالية مساء امس الأربعاء.

وهذا هو أول فوز لمطعم أليفن ماديسون بارك، وهو مطعم أمريكي راق مبنى على طراز “آرت ديكو” بأسقف مرتفعة ويطل على ساحة “ماديسون سكوير بارك” في نيويورك.

وقالت الشركة المنظمة، (وليام ريد بزنس ميديا)، إن المطعم الذي حصل على المركز الثالث في تصويت العام الماضي، يشتهر بتعدد الأطباق التي تمجد تاريخ المدينة الثري وتقاليدها العريقة في مجال الطهي.

يشار إلى أن معطم “إليفن ماديسون بارك” تم اختياره، في تصويت، كأفضل مطعم في أمريكا الشمالية عام 2017 ويتم توزيع الجوائز، في العام الـ 15 للمسابقة، من خلال أصوات أكاديمية أفضل 50 مطعماً في العالم، المؤلفة من أكثر من 1000 كاتب في مجال الأغذية وناقد وطاه ومالك مطعم.

وقالت الأكاديمية في بيان لها: “مالكي المطعم، وهما ويل غويدارا، والطاه السويسري المولد دانيال هوم، يعززان تجربة تناول الطعام الجيدة بحس مرح، بصورة تمزج بين المطبخ وقاعة تناول الطعام”.

وتضم قائمة المسابقة مطابخ متنوعة من ثقافات مختلفة، ومطاعم من 22 بلداً في خمس قارات. ( DPA )

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