ناسا : الأرض على موعد مع ” كويكب ” خطير

قالت إدارة الفضاء الأميركية (#ناسا) إن كويكبا يبلغ قطره نحو 1.4 كيلومتر، سيقترب “بشكل من المحتمل أن يكون خطيرا” من الأرض، يوم 19 أبريل الجاري.

وقدر العلماء المسافة التي سيقترب بها الجرم السماوي من الأرض، بنحو 4.6 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

وحسب “ناسا”، فإن تلك المسافة هي الأقرب بين الأرض وكويكب بهذا الحجم في العقد الأخير، ومن المتوقع ألا يقترب كويكب مشابه بهذه المسافة من الأرض قبل 400 عام من الآن.

وتم رصد الكويكب الذي يحمل اسم “2014 جي أو 25” لأول مرة في مايو 2014 وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، والعام الماضي حذر عالم الفضاء في “ناسا” رون بالكي، من أن مدار الكويكب قد يجلب بعض الصخور من الفضاء لمسافة قريبة من الأرض.

عكس السير