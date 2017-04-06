” نيتفليكس ” تتيح تنزيل المحتويات على أجهزة ” ويندوز 10 ” الجوالة

أعلنت خدمة تدفق البيانات #نيتفليكس عن إتاحة وظيفة تنزيل المحتويات للأجهزة الجوالة المزودة بنظام #مايكروسوفت #ويندوز 10 من خلال استعمال الإصدار الجديد 6.19.100 من تطبيق نيتفليكس لأجهزة ويندوز 10.

الجدير بالذكر أن خدمة تدفق البيانات الشهيرة تتيح إمكانية تنزيل المحتويات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المزودة بنظام غوغل أندرويد وأبل “آي أو إس” منذ نهاية 2016، من أجل مشاهدة هذه المحتويات دون الحاجة إلى اتصال الإنترنت، أو ما يعرف باسم وضع Offline.

وبالطبع يشترط في كل الأحوال دفع اشتراك في خدمة تدفق البيانات. ( DPA )

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