هاتف ” آي فون ” الجديد سيحصل على هيكل من ” المعدن السائل “

نشر مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وثيقة تكشف عن خطط #آبل لاستخدام “#المعدن_السائل” في صناعة هاتف #آيفون القادم.

ويعرَّف “المعدن السائل” بأنه سبيكة من الزركونيوم والتيتانيوم والنيكل والنحاس وغيرها من المواد، ويشبه هيكله الزجاج في شكله، بالإضافة إلى أنه مقاوم للتآكل.

هذا وغالبا ما تظهر أسماء هذه المواد في طلبات براءات الاختراع لشركة آبل وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ومع ذلك، تشير الوثيقة المذكورة بوضوح إلى أن هذا المعدن سيستخدم في إنشاء هيكل هاتف آيفون الجديد، حيث كتب على صورة للهاتف الذكي عنوان “آيفون المستقبلي مع غطاء من المعدن السائل”.

يذكر أن التقارير أفادت، في أكتوبر 2016، بأن آيفون 8 سيحصل على هيكل زجاجي، وستكون الشركات المصنعة “Biel Crystal Manufactory” و”Lens Technology”.

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