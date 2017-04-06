وليد المعلم : لم و لن نستخدم الكيماوي .. و المستفيد مما يحدث في سوريا هو إسرائيل

أكد وزير خارجية بشار الأسد، وليد المعلم، الخميس، ان نظامه “لم ولن يستخدم” السلاح الكيميائي ضد الشعب والاطفال، ولا حتى “ضد الارهابيين”.

وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده في دمشق “اؤكد لكم مرة أخرى ان الجيش العربي السوري لم ولن يستخدم هذا النوع من السلاح، ليس ضد شعبنا وأطفالنا، حتى ضد الارهابيين الذين يقتلون شعبنا واطفالنا ويعتدون على الآمنين في المدن من خلال قذائفهم العشوائية”.

كما أكد المعلم، أن “الهجوم الإرهابي في جوبر وريف حماة الشمالي كان واضحاً فيه دور تركيا وقطر لأن هدفهم هو نسف العملية السياسية، والمستفيد مما يحصل في سوريا هو إسرائيل”.

ونقلت وكالة أنباء النظام عنه قوله إن “ما يجري في الطبقة والرقة وتهديد سد الفرات هو عدوان على سوريا… والسؤال ما دام لدى الغرب أدوات على الأرض في سوريا تنفذ تعليماته فلماذا يقومون بالمهمة بأنفسهم”.

وأكد المعلم القول إن “هذه الحملة لها أهداف أولها ربما تغيير (الرئيس الامريكي دونالد) ترامب لموقفه وربما يكون للضغط على روسيا وأيضاً الضغط على دمشق لكن سوريا لا تغير مواقفها سواء بمحاربة الإرهاب أو التوصل إلى حل سياسي”.

وتابع المعلم: “نستغرب ما قالته المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن يوم أمس بأنه ليست لديها معلومات ومع ذلك توجه الاتهام لسوريا… والغريب أن الولايات المتحدة لا تملك معلومات عما جرى لكن هذه المعلومات كانت لدى (المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان) دي ميستورا حينما قال إن ما جرى كان من الجو لكنه نسي أن يسمي الطيار”، بحسب (سانا).

وأضاف: “أمس قدم المندوب الروسي مقترحاً حول تشكيل لجنة تحقيق غير منحازة وواسعة التمثيل للقيام بالتحقيق.. وتجربتنا مع لجان التحقيق التي جاءت إلينا وهي كثيرة لم تكن مشجعة… فهم يخرجون من دمشق بمؤشرات معينة وفي مقر عملهم تتغير، وعندما ندين استخدام الأسلحة الكيميائية ندين كل من يستخدمها ونحن في تنسيق مع الجانب الروسي لنرى أين سيتوصل هذا الموضوع″.

وقال أيضاً: “نحن في سوريا أرسلنا إلى مجلس الأمن رسائل عديدة حول انتهاك التحالف الدولي حياة المدنيين السوريين في مناطق عدة راح ضحيتها العشرات بينهم نساء وأطفال وآخرها كان في الرقة ولذلك إذا أرادوا تطبيق معيار إنساني فعليهم أن ينطلقوا من أنفسهم ولا يقولوا ارتكبنا هذا بالخطأ ولا استطيع أن أتنبأ حقيقة النوايا الأمريكية”.

وشدد أن “أي لجنة تحقيق يجب أن نضمن أنها ليست مسيسة وأنها ممثلة جغرافيا بشكل واسع وأنها تنطلق من دمشق وليس من تركيا وعندما نصل إلى أجوبة مقنعة نعطي جوابنا ونحن على تنسيق مستمر مع الجانب الروسي”.

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