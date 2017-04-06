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وليد المعلم يشترط على الأكراد الاعتراف بأنهم عرب قبل أن يتفاوض معهم على حقوقهم ! ( فيديو )

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان

وليد المعلم يشترط على الأكراد الاعتراف بأنهم عرب قبل أن يتفاوض معهم على حقوقهم ! ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. خالد
    أبريل 6, 2017 , 5:30 م في 5:30 م

    الله يحفطك ويمدك بالصحة والعمر الطويل يارب

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  2. danmark.logstor
    أبريل 6, 2017 , 5:45 م في 5:45 م

    لا حدى يرد عليه .. جحش معبى ببنطلون متله متل معلمه يلي معينه ..

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