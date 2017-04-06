وليد المعلم يشترط على الأكراد الاعتراف بأنهم عرب قبل أن يتفاوض معهم على حقوقهم ! ( فيديو )

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الله يحفطك ويمدك بالصحة والعمر الطويل يارب
لا حدى يرد عليه .. جحش معبى ببنطلون متله متل معلمه يلي معينه ..