بدأت الحرب النفسية بين قطبي العاصمة الإسبانية #مدريد، الريال و الأتلتيكو، قبل الديربي المثير المقرر بين الفريقين، غدا السبت على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” لحساب الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فبعدما اتصل نادي ريال مدريد بلاعب أتلتيكو مدريد، الإسباني ثيو هيرنانديز تحسباً لضمه إلى صفوف الملكي بداية من الصيف القادم، فإنّ إدارة فريق “الروخي بلانكوس” هددت بمقاضاة جارتها بسبب خرق القانون المسير لعملية انتقالات اللاعبين.

وبحسب صحيفة “أس” الإسبانية فإن أتلتيكو مدريد يفكر في مقاضاة ريال مدريد الذي قام بالتفاوض مع لاعب لا يزال مرتبطاً معه.

وتوضح المادة 143 من قانون انتقالات اللاعبين بمنع أي نادٍ من التفاوض مع أي لاعب من نادٍ آخر من دون إذن ناديه، إلّا في حالة واحدة وهي أن يكون العقد بين اللاعب وناديه سينتهي خلال أقل من ستة أشهر وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وبالإضافة لهذا القانون فإنّ بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد “اتفاق شرف” يتحدث عن عدم تعرض أي نادٍ منهما لأي لاعب من الطرف الآخر ما قد ما يزيد من حدة الخلاف .

وكانت تقارير صحفية اسبانية عدة، قد أشارت لاستعداد نادي ريال مدريد لدفع قيمة الشرط الجزائي لعقد الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز، والمقدرة بـ 24 مليون يورو.

يُشار أنّ ريال مدريد يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 71 نقطة، فيما يحتل الأتلتيكو المركز الثالث بـ 61 نقطة، مع مباراة ناقصة للريال، سيخوضها لاحقاً أمام سيلتا فيغو.

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