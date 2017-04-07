ألمانيا : السجن المؤبد لعشريني سوري قتل عشيقته البولندية الأربعينية بساطور

أدانت محكمة توبينغن، في ولاية بادن فورتمبيرغ اليوم الجمعة، شابا سوريا (22 عاما)، بتهمة القتل والإيذاء الجسدي الخطير ومحاولة القتل، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

وكان الشاب قد قتل عشيقته في شهر يوليو/ تموز السابق وأصاب عدة أشخاص أخرين. وأدانته المحكمة بكل تلك الجرائم الجسيمة.

وبحسب النيابة العامة، فإن الشاب السوري قدم إلى ألمانيا عام 2015.

وفي صيف 2016 تمكن من إيجاد عمل في مطعم تركي في مدينة روتلينغن، حيث تعرف على عشيقته البولندية (45عاما).

وفي 24 يوليو/تموز، قتلها بساطور طوله 60 سنتمرا، يُعتقد أنه أخذها معه من مطبخ المطعم في وقت سابق.

وطبقا للائحة الاتهام، فإنه مباشرة بعد جريمة القتل أمام المطعم التركي، اعتدى الشاب السوري على اثنين من زبائن المطعم، وأصاب رجلا بجروح بالغة.

كما قام الشاب بعد ذلك، بمهاجمة سيارة بالقرب من محطة القطارات الرئيسية أثناء محاولته الهروب، ما تسبب في جرح سائقة السيارة. (AFP-DW)

مواضيع متعلقة

عكس السير