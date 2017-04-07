ألمانيا : نظرة على تغيرات تكلفة الليلة الواحدة في الفنادق قياساً بالعام الماضي

سجلت الفنادق في ألمانيا ارتفاع أسعار بنسبة 2,4 بالمئة ليصبح متوسط المبيت لليلة واحدة في فندق، 87 يورو .

ونشرت مجلة “مانجر ماغازين” الألمانية الشهرية المتخصصة في قطاع الأعمال، بعض الإحصائيات عن تغيرات الأسعار في المدن الألمانية.

أبرز ما أوردته المجلة، بحسب ما ترجم عكس السير:

درسدن: بقيت الأسعار على حالها في مدينة درسدن عاصمة ولاية ساكسن كما في السنة الماضية حيث بلغ المبيت لليلة واحدة 73 يورو للغرفة الواحدة أي تحت المعدل الوسطي في ألمانيا.

برلين: برلين سجلت ارتفاعا قدره 12 يوور عن السنة السابقة لتصبح الليلة الواحدة بـ 89 يورو.

نورنبيرغ: بعكس التيار انخفض سعر الليلة من 96 يورو في السنة الماضية إلى 94 يورو.

هانوفر: في عاصمة ولاية سكسونيا السفلى بقيت الأسعار على حالها بمبلغ 95 يورو.

شتوتغارت: في شتوتغارت تكون الأسعار أغلى مما هو عليه في هانوفر حيث تبلغ قيمة الليلة تقريباً 97 يورو.

هامبورغ: كما هو الحال في شتوتغارت فإن الليلة تبلغ 97 يورو بارتفاع 2 يورو عن السنة الماضية.

ميونخ: سجل ارتفاع ملحوظ بنسبة 6,2 بالمئة حيث سيدفع الزوار 103 يورو هذه السنة لليلة الواحدة.

دوسلدورف: تفوقت عاصمة شمال الراين على ميونخ لتكون الليلة الواحدة فيها بقيمة 104 يورو خلافاً لما كانت عليه في السنة الماضية 99 يورو.

فرانكفورت: عاصمة المال والأعمال الألمانية حلت في المركز الثاني حيث بقيت الأسعار كما هي في السابق 107 يورو.

كولن: في رأس قائمة الأسعار حلت مدينة كولن لتصبح كلفة الليلة 108 يورو بارتفاع بلغ 4,9 بالمئة عن السنة السابقة.

عكس السير