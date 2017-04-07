إيطاليا : الهجوم الصاروخي الأمريكي جاء رداً على جرائم النظام السوري

قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة الشعيرات في حمص، قد جاءت ردا على “جرائم الحرب” التي قام بها النظام السوري، فيما قال وزير الخارجية أنجلينو ألفانو إن إيطاليا تتفهم أسباب العملية ووصفها بالمناسبة.

وأوضح جينتيلوني في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في روما اليوم الجمعة “إن العملية التي تمت هذه الليلة في سوريا قد استهدفت القاعدة الجوية التي انطلقت منها الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في الأيام الأخيرة”.

وأضاف “لقد تمت هذه العملية ضد جرائم الحرب التي يقوم بها نظام الأسد “.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على أن” الولايات المتحدة قد وصفت عملها باعتباره محدوداً وليس بوصفه مرحلة من مراحل التصعيد العسكري”. (ANADOLU)

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