الإعلام الروسي : مخاطر العدوان الأمريكي على سوريا يهوي بالأسواق الروسية

هبطت البورصات الروسية بعد توجيه واشنطن ضربة لمطار الشعيرات العسكري بحمص.

وبحلول الساعة 11:39 بتوقيت موسكو (08:39 بتوقيت غرينيتش)، هبط مؤشر”MICEX” للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.63% إلى 2021.21 نقطة.

كما انخفض مؤشر”RTS” للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.67% ليصل إلى مستوى 1118.05 نقطة.

ولم يكن الروبل أوفر حظا إذ أظهرت بيانات بورصة موسكو بحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو (08:25 بتوقيت غرينيتش)، تراجع سعر صرف العملة الروسية الوطنية مقابل الدولار بنسبة 0.51% إلى 56.91 روبل.

وكذلك انخفض سعر صرف الروبل مقابل العملة الأوروبية “اليورو” بنسبة 0.53% إلى 60.54 روبل. (RT)

عكس السير