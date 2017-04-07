البرازيل تتصدر تصنيف الـ ” فيفا ” للمرة الأولى منذ عام 2010

تقدم #المنتخب_البرازيلي الى المركز الأول على حساب #الأرجنتين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر امس الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010.

ويأتي هذا التقدم بعد أسبوع حافل للمنتخب البرازيلي، أصبح في خلاله أول منتخب يتأهل رسميا الى كأس العالم روسيا 2018 بفوزه على الأوروغواي 4-1 والباراغواي 3-صفر.

وتشكل هذه العودة تتويجا لمسار تدريجي منذ إقصاء البرازيل من ربع نهائي كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا، على يد هولندا (1-2).

وحاول منتخب “السيليساو” العودة وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات إحراز بطولة العالم (5 مرات آخرها عام 2002)، عندما استضاف المونديال عام 2014. الا ان المنتخب البرازيلي خرج من نصف نهائي البطولة بتلقيه خسارة تاريخية أمام ألمانيا 1-7.

وعلى عكس الصعود البرازيلي، تبدو الأرجنتين في وضع متراجع وتواجه صعوبات في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى المونديال.

وتحتل حاليا المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بفارق 11 عن البرازيل المتصدرة، كما انها ستفتقد هجمات نجمها ليونيل ميسي الموقوف في ثلاث من المباريات الأربع المتبقية من التصفيات. وتتأهل أربعة منتخبات مباشرة للمونديال، ويخوض الخامس ملحقا.

عربيا، تقدمت مصر مركزا (19 بدلا من 20)، علما انها كانت قد دخلت نادي المنتخبات العشرين الأوائل في آذار/مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010.

وتراجعت تونس خمسة مراكز لتصبح مصنفة 42 عالميا، والمغرب اربعة مراكز الى التصنيف 53 عالميا، والجزائر بالمقدار نفسه لتصبح 54. اما السعودية، فتقدمت أربعة مراكز ليصبح تصنيفها عالميا 52. ( AFP )

في ما يأتي تصنيف المنتخبات العشرة الأولى:

1- البرازيل 1661 نقطة

2- الأرجنتين 1603

3- ألمانيا 1464

4- تشيلي 1403

5- كولومبيا 1348

6- فرنسا 1294

7- بلجيكا 1281

8- البرتغال 1259

9- سويسرا 1212

10- اسبانيا 1204

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