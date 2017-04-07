البرلمان الأوروبي يمنع دخول معاون وزير خارجية بشار الأسد لإلقاء كلمة

منع رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، معاون وزير خارجية بشار الأسد، أيمن سوسان، من دخول البرلمان.

وذكر المتحدث باسم البرلمان جاومي دوتش، أن “تاجاني” ألغى عقد مؤتمر لموالي النظام السوري في البرلمان كان “سوسان” يتعزم إلقاء كلمة فيه.

كما منع رئيس البرلمان المسؤول السوري، من دخول البرلمان، على خلفية الهجمات الكيميائية التي شنها النظام على بلدة خان شيخون في 4 أبريل/نيسان الجاري، والتطورات التي أعقبتها.

تجدر الإشارة أنّ المؤتمر ليس له أي صلة رسمية بإدارة البرلمان الأوروبي، ونُظم من قبل “مجموعة دعم السلام في سوريا” به. (ANADOLU)

عكس السير