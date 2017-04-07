البنتاغون : أبلغنا روسيا مسبقاً .. و اتخذنا الاحتياطات للحد من خطر وجود طواقم روسية أو سورية في المطار !

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا مسبقا بالضربة الصاروخية الضخمة التي وجهتها فجر الجمعة إلى قاعدة جوية للقوات السورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الكابتن البحري جيف ديفيس إنه “تم إبلاغ القوات الروسية مسبقا بالضربة عن طريق خط تفادي الاشتباك القائم”.

وأضاف أن “المخططين العسكريين الأميركيين اتخذوا احتياطات للحد من خطر وجود طواقم روسية أو سورية في القاعدة الجوية” الواقعة في وسط سوريا والتي استهدفها فجر الجمعة 59 صاروخا عابرا للقارات.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إن الضربات لم تستهدف أجزاء من القاعدة العسكرية التي يعتقد أن قوات روسية تتمركز فيها. (REUTERS-SKYNEWS)

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