التغطية المباشرة لكل ما يتعلق بالغارات الأمريكية و ردود الأفعال المرتبطة بها ( محدث أولاً بأول | فيديو )
↓ موسكو: تعليق العمل باتفاق “السلامة الجوية” مع الولايات المتحدة في الأجواء السورية
↓ الكرملين: خطر الاصطدام الجوي بين المقاتلات الروسية والأميركية في سوريا أصبح أكثر خطورة
↓ الكرملين : تلقينا تحذيرات أميركية قبيل الضربات على سوريا
↓ البنتاغون: واشنطن أبلغت موسكو بشن الغارات على مطار الشعيرات
↓ فرانس برس : الجيش الروسي “سيعزز” الدفاعات الجوية السورية
↓ اللقطات الأولى من داخل مطار الشعيرات بريف حمص بعد قصفه ( فيديو )
↓ وزير الخارجية التركي : توفير مناطق آمنة في سوريا أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل تزايد موجات النزوح وإدارة #ترامب عازمة على توفير مناطق آمنة في #سوريا
↓ وزير الخارجية التركي : استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية جريمة حرب وضد الإنسانية و يجب ألا يكون الأسد في أي حكومة انتقالية في #سوريا بل تجب محاسبته
↓ وزارة الدفاع الروسية: الضربات الأميركية دمرت 6 طائرات في مهجع التصليح بمطار الشعيرات
↓ وزير الدفاع البريطاني: لا نرى الضربة الأميركية بداية لحملة عسكرية (العربية)
↓ القصف الأمريكي في سوريا يصعد بأسعار النفط و الذهب
↓ الإعلام الروسي : مخاطر العدوان الأمريكي على سوريا يهوي بالأسواق الروسية
↓ الليرة التركية تهبط بفعل القصف الأمريكي
↓ الخارجية التركية: تم إبلاغ كل دول التحالف الدولي ضد داعش بالضربة
↓ روسيا: القصف الأميركي لم يؤد إلى إصابة أي من عناصرنا في سوريا
↓ وزير الخارجية الفرنسي : على الروس والإيرانيين أن يفهموا أن دعم الأسد بلا معنى
↓ المتحدث باسم الرئيس التركي: يجب فرض حظر للطيران فوق سوريا
↓ وزير الخارجية الأردني: الضربة الأمريكية رد ضروري ومناسب على استهداف النظام للأبرياء (الجزيرة)
↓ الحكومة الألمانية: الأسد يتحمل وحده مسؤولية التطورات لجرائمه ضد الشعب السوري (الجزيرة)
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
صدق الله العظيم
هذا هو الرئيس ترامب الذي حرص بوتين على تزوير الأنتخابات الأمريكية من أجل وصوله إلى البيت الأبيض يقلب الطاولة على روسيا وكلبها بشار الأسد
الله أكبر