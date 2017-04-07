التغطية المباشرة لكل ما يتعلق بالغارات الأمريكية و ردود الأفعال المرتبطة بها ( محدث أولاً بأول | فيديو )

التغطية المباشرة لكل ما يتعلق بالغارات الأمريكية و ردود الأفعال المرتبطة بها ( محدث أولاً بأول | فيديو )

↓ موسكو: تعليق العمل باتفاق “السلامة الجوية” مع الولايات المتحدة في الأجواء السورية

↓ الكرملين: خطر الاصطدام الجوي بين المقاتلات الروسية والأميركية في سوريا أصبح أكثر خطورة

↓ الكرملين : تلقينا تحذيرات أميركية قبيل الضربات على سوريا

↓ البنتاغون: واشنطن أبلغت موسكو بشن الغارات على مطار الشعيرات

↓ فرانس برس : الجيش الروسي “سيعزز” الدفاعات الجوية السورية

↓ اللقطات الأولى من داخل مطار الشعيرات بريف حمص بعد قصفه ( فيديو )

↓ وزير الخارجية التركي : توفير مناطق آمنة في سوريا أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل تزايد موجات النزوح وإدارة #ترامب عازمة على توفير مناطق آمنة في #سوريا

↓ وزير الخارجية التركي : استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية جريمة حرب وضد الإنسانية و يجب ألا يكون الأسد في أي حكومة انتقالية في #سوريا بل تجب محاسبته

↓ وزارة الدفاع الروسية: الضربات الأميركية دمرت 6 طائرات في مهجع التصليح بمطار الشعيرات

↓ وزير الدفاع البريطاني: لا نرى الضربة الأميركية بداية لحملة عسكرية (العربية)

↓ القصف الأمريكي في سوريا يصعد بأسعار النفط و الذهب

↓ الإعلام الروسي : مخاطر العدوان الأمريكي على سوريا يهوي بالأسواق الروسية

↓ الليرة التركية تهبط بفعل القصف الأمريكي

↓ الخارجية التركية: تم إبلاغ كل دول التحالف الدولي ضد داعش بالضربة

↓ روسيا: القصف الأميركي لم يؤد إلى إصابة أي من عناصرنا في سوريا

↓ وزير الخارجية الفرنسي : على الروس والإيرانيين أن يفهموا أن دعم الأسد بلا معنى

↓ المتحدث باسم الرئيس التركي: يجب فرض حظر للطيران فوق سوريا

↓ وزير الخارجية الأردني: الضربة الأمريكية رد ضروري ومناسب على استهداف النظام للأبرياء (الجزيرة)

↓ الحكومة الألمانية: الأسد يتحمل وحده مسؤولية التطورات لجرائمه ضد الشعب السوري (الجزيرة)

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