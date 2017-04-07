العلماء يعللون ظهور حب الشباب على بعض الوجوه دون غيرها

أعلن علماء أميركيون، خلال المؤتمر السنوي لجمعيات الميكروبيولوجيا، عن السبب الرئيسي لظهور أمراض الجلد الالتهابية مثل حب الشباب ، ويعتقد الخبراء أن ظهور حب الشباب على الوجه أو عدمه، أمر تحدده الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على الوجه.

وقد حلل العلماء #البكتيريا الموجودة على وجوه 72 شخصا، 38 منهم يعانون من حب الشباب ، وتم العثور على سلالات “بروبيونيباكتيريوم” التي تنتج سموما بكتيرية خطرة على بشرة الإنسان، لدى الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، أما الأشخاص العاديون فكانت بكتيريا بشرة الوجه لديهم أكثر تنوعا، مما يسمح بموازنة التأثير السلبي للبروبيونيباكتيريوم (السلالات التي تنتج السموم البكتيرية).

كما أكد الباحثون على أن الحفاظ على التوازن الطبيعي للبكتيريا في بشرة الوجه، أفضل من مواجهتها بالمضادات الحيوية، التي تدمر جميع الكائنات الحية الدقيقة.

يذكر أن حوالي 80-85 % من الناس يصابون بحب الشباب، ويرتبط هذا المرض بالتهاب بصيلات الشعر في الجلد، والذي لم يحدد سببه بشكل نهائي بعد. ويرجع بعض العلماء السبب إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، والتغيرات الهرمونية والتلوث الجرثومي للجلد.

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