القصف الأمريكي في سوريا يصعد بأسعار النفط و الذهب

صعّدت أسعار النفط الخام بنسبة 1.3% والذهب (0.9%) في تعاملات اليوم الجمعة، عقب تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً صاروخياً على مواقع سورية فجراً.

وهاجمت الولايات المتحدة، صباح اليوم الجمعة، قاعدة الشعيرات الجوية بمحافظة حمص، مستهدفة طائرات سورية ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار، في رد أمريكي على قصف نظام بشار الأسد خان شيخون بإدلب بالأسلحة الكيماوية.

وتتأثر أسعار النفط الخام صعوداً، بارتفاع حدة التوترات الأمنية والجيوسياسية خاصة مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية (منتج رئيسي للنفط ومن أكبر مستهلكيه) طرفاً رئيسياً في التطورات الأمنية اليوم.

وفي نفس الاتجاه، صعدت أسعار الذهب، مع تحوله لملاذ آمن للمستثمرين في حالة المخاطر الجيوسياسة.

وبحلول الساعة (07:08 تغ) بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران 55.64 دولاراً للبرميل، ارتفاعاً من أسعار إغلاق الخميس البالغة 54.89 دولار.

وأسعار النفط المسجلة اليوم، تعد الأعلى منذ نحو شهر، وبالتحديد منذ 8 مارس/ آذار الماضي.

وارتفع سعر أونصة (أوقية) الذهب بنحو 12 دولاراً، إلى 1265 دولاراً عند الساعة (07:16 تغ)، صعوداً من أسعار إغلاق الخميس البالغ 1253.3 دولاراً.

ومع وصولها حاجز 1265 دولاراً للأونصة، تكون أسعار الذهب المسجلة اليوم الأعلى منذ 5 شهور، بالتحديد منذ 11 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي. (ANADOLU)

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