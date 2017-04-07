الكشف عن عدد طالبي اللجوء السوريين في فرنسا عام 2016

أعلن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والمشردين الجمعة أن نحو 86 ألف طلب لجوء سجل في العام 2016 بفرنسا، وشكل الألبان القسم الأكبر منهم، يتبعهم مواطنو الدول التي تواجه أزمات وحروبا، كالسودان وأفغانستان وسوريا.

وقد سجل بالإجمال 85 ألفا و726 طلب لدى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والمشردين، ما يشكل زيادة 7،1% بالنسبة إلى 2015، كما جاء في التقرير السنوي للمكتب الذي صدر الجمعة.

وقال باسكال بريس المدير العام للمكتب في التقرير “ما زلنا بعيدين عن تدفق كثيف”.

وقالت وزارة الداخلية إن الزيادة بلغت 20% ووصلت إلى 97 ألفا و300 ملف.

وفي 2016، كان بلد المنشأ الأول لطالبي اللجوء ألبانيا مع 7432 طلبا، أي الضعف خلال عام.

ويليها السودان (6163 طلبا) وأفغانستان (6126) وسوريا (6085) وهايتي (5355).

وقال المكتب إن أكثر من 38% من الطالبين حصلوا على اللجوء.

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