الهلال الأحمر التركي يرسل مساعدات طبية إلى خان شيخون

أرسلت جمعية الهلال الأحمر التركية، شاحنتي مساعدات طبية لمصابي القصف الكيميائي على بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب السورية.

وأكد المدير عام الجمعية، محمد غوللو أوغلو، في تصريح صحفي، الخميس، بالعاصمة التركية أنقرة، أن الجمعية أرسلت في المرحلة الأولى شاحنتين تحملان لوازم طبية، وأدوية تحد من أعراض الإصابة بالاختناق بالغازات السامة.

ولفت مدير عام الجمعية، إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت استخدام أسلحة كيميائية في إدلب.

وأوضح أن الهلال الأحمر التركي، على تواصل مع منظمات المجتمع المدني وأطباء في سوريا، وأنهم يسعون إلى تلبية الاحتياجات الطبية حسب الطلب. (ANADOLU)

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