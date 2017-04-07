بالفيديو .. ” سرير ذكي ” لنوم رضيعك طوال الليل

ابتكر مصمم إسباني حلاً مثالياً للأمهات اللائي يُحرمن من النوم ليلاً بسبب أطفالهن الرضع، يتمثل في #سرير_ذكي متنقل يحاكي الاهتزازات الخفيفة والأضواء الخافتة والأصوات الهادئة لرحلة بالسيارة، كي تُساعد الطفل على نوم هادئ مريح طوال الليل سواء داخل المنزل أو خارجه، استناداً على تجارب تؤكد سهولة نوم الطفل أثناء التنقل بالسيارة في الليل.

ويوفر السرير “ماكس موتور دريمز” للوالدين إمكانية التحكم فيه عبر تطبيق خاص يتم تحميله على الهواتف الذكية، حيث يقوم التطبيق بجمع بيانات عن مختلف الطرق أثناء التنقل بالسيارة، ليعيدها مرة أخرى عند العودة إلى المنزل، فيحاكي أضواء الشارع وأصواته واهتزازات السيارة، ليمنح الرضيع جواً مماثلاً للنزهة أو الرحلة بالسيارة، فيساعده على الغط في نوم عميق.

وجاءت فكرة السرير إلى المصمم إليغاندرو لوبيز برافو بعد معاناة العديد من الآباء والامهات الذين ييأسون من نوم أطفالهم الرضع، فيضطرون إلى الذهاب بهم في نزهة بالسيارة لتهدئتهم، ما ينتج عنه استنزاف بنزين السيارة وحرمان الوالدين من النوم.

وبينت دراسات حديثة أن الوالدين يُحرمان من حوالي 44 يوماً من النوم في العام الأول لطفلهما بحسب ما اوردت شبكة ” 24 “الإماراتية ، أي ما يعادل 5.1 ساعات نوم يومياً أي أقل من المعدل الطبيعي بنحو 2.9 ساعة كل ليلة، أو فقدان 20.3 ساعة نوم كل أسبوع، والمحصلة 1.055.6 ساعة في العام الأول، أي 44 يوماً في العام الأول للطفل.

وبحسب شركة فورد، الممولة لإنتاج سرير الأطفال الذكي المتنقل، لا يزال المشروع في مراحله الأولية فهو عبارة عن نموذج أولي، لكنها تدرس فعلياً الدخول في مرحلة الإنتاج، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

عكس السير