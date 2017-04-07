بالفيديو .. مغامر روسي يؤدي قفزة مثيرة فوق سيارة مسرعة

أدى مغامر روسي حركة بهلوانية مدهشة تحدى فيها الموت، بعد أن قفز في الهواء من فوق سيارة مسرعة متجهة نحوه بسرعة 60 ميلاً في الساعة.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أوليج شيرستيشينكو (25 عاماً) وهو يستعد لمغامرته المجنونة، قبل أن يقف على أهبة الاستعداد لمواجهة السيارة التي انطلقت مسرعة باتجاهه.

وما هي إلا لحظات، وعلى بعد أمتار قليلة من السيارة، حتى قفز أوليج وأدى حركة شقلبة بهلوانية في الهواء من فوق السيارة، قبل أن يتخطاها وينزل على قدميه بثبات مدهش، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

وبدا واضحاً أن الرعب تملك سائق السيارة وزميله الذي كان يجلس إلى جانبه، خوفاً من أن يدهسا أوليج، في الوقت الذي بدا المغامر واثقاً من نفسه، ولم تظهر عليه علامات الخوف، على الرغم من أن حياته كانت على المحك في هذه المغامرة.

ويقول أوليج إنه يمارس القفزات الحرة والباركور منذ أن كان بعمر 14 عام، ونال شهرة واسعة في روسيا بفضل أعماله ومغامراته البهلوانية الخطيرة وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقبل ثوان من المغامرة سأل أميران سارداروف وهو شخصية معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي أوليج إن كان عازماً على المضي قدماً في مغامرته، وأجاب الأخير “بالطبع..هناك بعض الخطورة في المغامرة لكننا سننفذها بنجاح”.

وأضاف أوليج “كل شيء سيكون على ما يرام، ربما كان يجب علينا استدعاء سيارة الإسعاف.. وهذه مزحة بالطبع، فلا حاجة لسيارة الإسعاف”.

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