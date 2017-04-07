بعد أن تعامى عن 6 سنوات من قتل بشار الأسد و جيشه للسوريين .. عطوان متخوف من زعزعة ” العدوان الأمريكي على سوريا ” لاستقرار المنطقة ! ( فيديو )
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عكس السير
قيم الخبر
هههههههههه.. صدق من قال.. حينما تصبح الوطنية مصدر دخل. يكثر الوطنيون…
هذا طرد من السعوديه من زمان وصار ضدها في اي شي بدون مبداء -الان يدفع له من ايران والمرجعيات في النجف واجبل عامل في لبنان
بعد غياب طويل أطل غراب الشوءم. . عبد العاطي دولار مرة ثانية ليبيعنا وطنيات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع تجاوزها الدهر كل هذه الهوبرة والانفعالات التمثيلية هي لزوم الشغل. . اعتقد لا احد من العرب يصدقك بعد ان بانت حقيقتك عابد للدولار والمال عبد ذليل لمن يعطيك اكثر .
اطفال بالمطار؟
اصبحت تافه و مكشوف ..