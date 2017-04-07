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بعد أن تعامى عن 6 سنوات من قتل بشار الأسد و جيشه للسوريين .. عطوان متخوف من زعزعة ” العدوان الأمريكي على سوريا ” لاستقرار المنطقة ! ( فيديو )

‏39 دقيقة مضت أهم الأخبار, فلاش 5 تعليقات

بعد أن تعامى عن 6 سنوات من قتل بشار الأسد و جيشه للسوريين .. عطوان متخوف من زعزعة ” العدوان الأمريكي على سوريا ” لاستقرار المنطقة ! ( فيديو )

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عكس السير

5 تعليقات

  1. ....
    أبريل 7, 2017 , 9:27 م في 9:27 م

    هههههههههه.. صدق من قال.. حينما تصبح الوطنية مصدر دخل. يكثر الوطنيون…

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    • فيصل العجمي
      أبريل 7, 2017 , 9:47 م في 9:47 م

      هذا طرد من السعوديه من زمان وصار ضدها في اي شي بدون مبداء -الان يدفع له من ايران والمرجعيات في النجف واجبل عامل في لبنان

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  2. حميماتي
    أبريل 7, 2017 , 9:37 م في 9:37 م

    بعد غياب طويل أطل غراب الشوءم. . عبد العاطي دولار مرة ثانية ليبيعنا وطنيات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع تجاوزها الدهر كل هذه الهوبرة والانفعالات التمثيلية هي لزوم الشغل. . اعتقد لا احد من العرب يصدقك بعد ان بانت حقيقتك عابد للدولار والمال عبد ذليل لمن يعطيك اكثر .

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  3. غير معروف
    أبريل 7, 2017 , 9:38 م في 9:38 م

    اطفال بالمطار؟

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  4. محمد
    أبريل 7, 2017 , 9:53 م في 9:53 م

    اصبحت تافه و مكشوف ..

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