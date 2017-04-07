بلجيكا : محاكمة ” تركي – دنماركي ” بتهمة محاولة تهريب 12 لاجئاً سوريا باستخدام ” يخت “

طالبت النيابة العامة في مدينة فورن البلجيكية بسجن مهرب بشر تركي دنماركي مدة 8 سنوات، بعد أن حاول تهريب 12 لاجئ سوري، في مدينة نيوبورت.

وسائل إعلام بلجيكية نقلت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن التركي لعب دوراً في محاولة تهريب 12 لاجئاً سورياً من ميناء أليخوت في نيوبورت، مشيرة إلى أن النيابة طالبت بسجن زميله العراقي 3 سنوات.

وخلال محاولة التهريب، في الثاني عشر من آذار 2016، اعترضت الشرطة اليخت الذي يحمل اللاجئين، ما أدى إلى اصطدامه بآخر في الميناء.

وكان اللاجئون قدموا من فرنسا، وهدفهم الوصول إلى بريطانيا.

وكانت محكمة فورن حكمت في تموز الماضي على التركي بالسجن المشروط لمدة 5 سنوات، إلا أن النيابة استأنفت الحكم وطالبت بسجنه 8 سنوات.

ومن المنتظر صدور الحكم النهائي في الثامن عشر من الشهر الجاري.

عكس السير