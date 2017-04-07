تركيا : الضربة الأمريكية خطوة إيجابية و على المجتمع الدولي أن يقف ضد وحشية نظام الأسد

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، إن بلاده تعتبر الهجوم الصاروخي الأمريكي الذي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام السوري بمحافظة حمص، صباح اليوم الجمعة، خطوة إيجابية.

وأضاف كورتولموش في تصريحات لقناة (فوكس تي في) المحلية: “دائما طالب الرئيس أردوغان بضرورة عدم الاكتفاء بالأقاويل والبدء في اتخاذ إجراءات؛ من أجل ردع النظام السوري”.

وتابع: “نرى استهداف هذه القاعدة أمر مهم ومُؤثر، لكن يجب على المجتمع الدولي أن يُبقي على موقفه ضد وحشية نظام بشار الأسد”.

وتمنى كورتولموش أن تساهم العملية الأمريكية في إحلال السلام وتردع هجمات النظام مستقبلا، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة معاقبة الحكومة السورية على الصعيد الدولي. (ANADOLU)

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