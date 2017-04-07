تركيا تعتقل طيار بشار الأسد الساقط على أراضيها بعد الانتهاء من علاجه

اعتقلت السلطات التركية قائد المقاتلة السورية (النظامية) التي سقطت في الرابع من آذار/ مارس، بولاية هطاي جنوبي تركيا المحاذية للحدود السورية.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الجمعة، أن علاج قائد المقاتلة السورية “محمد صوفان” (56 عاماً) اكتمل، وغادر مستشفى هطاي الحكومي، حيث تم نقله إلى القصر العدلي بالولاية.

وأشارت المصادر إلى أن صوفان أدلى بافادته أمام النائب العام التركي، حيث قرر الأخير اعتقاله بتهمة “خرق حدود الجمهورية التركية، والتجسس”.

وفجر الرابع من آذار/ مارس الماضي، قبضت السلطات التركية على قائد المقاتلة الذي قفز منها قبل أن تتحطم بريف قضاء أنطاكيا.

وفي إفادته للجهات المختصة، قال صوفان، إنه أقلع بطائرته من محافظة اللاذقية لقصف مواقع في محافظة إدلب، لكن طائرته أصيبت في تلك الأثناء لتسقط في الأراضي التركية. (ANADOLU)

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