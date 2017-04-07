تركيا : يجب إنشاء منطقة آمنة و منطقة حظر جوي في سوريا بأسرع وقت

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن، الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة الشعيرات الجوية في حمص، بأنها رد إيجابي على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام السوري.

وأشار البيان الخطي الصادر عن كالن، أن تدمير قاعدة الشعيرات الجوية يشكل “خطوة هامة في عدم بقاء الهجمات الكيميائية والتقليدية للنظام السوري بدون رد”.

وشدد كالن على ضرورة إنشاء منطقة آمنة ومنطقة حظر جوي بأسرع وقت من أجل تفادي مجازر مشابهة للمجزرة بالأسلحة الكيميائية التي شهدتها بلدة خان شيخون في إدلب.

وأكد كالن على أهمية التحرك المشترك للمجتمع الدولي من أجل إنهاء المأساة الإنسانية في سوريا. (ANADOLU)

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