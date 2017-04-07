تطبيق مجاني يحمي هاتفك من أعين المتطفلين بالأماكن العامة

أعلنت شركة #بلاكبيري عن إطلاق تطبيق Privacy Shade الجديد، الذي يحمي شاشة #الهواتف_الذكية من أعين المتطفلين أثناء التواجد في الأماكن العامة.

ويقوم تطبيق Privacy Shade بوضع واجهة سوداء على شاشة الهاتف الذكي بالكامل، ويمكن للمستخدم التحكم في درجة شفافية هذه الواجهة عن طريق زر انزلاقي، ولا يتم إظهار سوى جزء صغير من الشاشة بواسطة نقرة بالإصبع حيث يتم استعمال هذا النطاق لقراءة النص أو كتابة النصوص.

ويدعم تطبيق بلاكبيري Privacy Shade هواتف أندرويد بدءاً من الإصدار 5.0، ويمكن تنزيله مجاناً من متجر تطبيقات غوغل بلاي. ( DPA )

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