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تفاصيل القصف الأمريكي الذي طال ” الشعيرات ” .. مطار بشار الأسد العسكري في ريف حمص ( تصريحات | محدث أولاً بأول )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد

تفاصيل القصف الأمريكي على مواقع جيش بشار الأسد في سوريا ( محدث أولاً بأول )

↓ وسائل إعلام أمريكية : إطلاق العشرات من صواريخ توماهوك باتجاه سوريا

↓ سي إن إن : ترامب أمر ببدء عملية عسكرية في سوريا

↓ فرانس برس عن مصادر رسمية : أمريكا تطلق 70 صاروخاً على أهداف في سوريا

↓ فرانس برس عن مصادر رسمية : قصف يطال مطار الشعيرات (ريف حمص)

↓ فرانس برس عن مصادر أمريكية رسمية : نظام الأسد استخدم مادة شبيهة بغاز السارين في هجومه الأخير (على خان شيخون)

↓ سناتور أمريكي جمهوري : أيام اللاحساب انتهت بالنسبة لبشار الأسد و هناك رئيس أمريكي جاهز (الجزيرة)

↓ صحيفة غارديان عن شبكة سي إن إن : القصف الأمريكي لمطار #الشعيرات بريف حمص استهدف مخازن الوقود و المدرج و الطائرات

↓ ترامب: بشار الأسد استخدم غاز الأعصاب لقتل أكبر عدد من المدنيين (سكاي نيوز)

#ترامب: أمرت بقصف المواقع التي انطلق منها الهجوم الكيماوي

↓ ترامب: أدعو الدول المتحضرة للسعي لإنهاء المذبحة وإراقة الدماء في #سوريا

↓ ترامب: ضرباتنا في سوريا تصب في مصلحة الأمن القومي الحيوي للولايات المتحدة

↓ سكاي نيوز : واشنطن أبلغت عدداً من الدول وليس من بينها روسيا بشن الضربات

↓ إعلام النظام عن “مصدر عسكري”: تعرضت إحدى قواعدنا الجوية في المنطقة الوسطى فجر اليوم لضربات صاروخية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما أدى إلى وقوع خسائر

↓ ترامب: لقد فشلت جميع المحاولات لتغيير سلوك بشار الأسد (الجزيرة)

↓ ترامب: ليس هناك شك في استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية محظورة

↓ البنتاغون : واشنطن أبلغت روسيا بشن الغارات على مطار الشعيرات (العربية)

↓ وزير الخارجية الأمريكي : نحن على درجة عالية من الثقة بأن نظام الأسد استخدم غاز السارين

↓ وزير الخارجية الأمريكي : روسيا فشلت في تحمل مسؤولياتها

↓ اللقطات الأولى للقصف الأمريكي الذي طال مطار الشعيرات بريف حمص ( فيديو )

↓ نتنياهو : إسرائيل تدعم قرار ترامب بشكل كامل

↓ وزير الخارجية الأمريكي : لم نطلب أي موافقة من موسكو على الضربة الأمريكية في #سوريا

↓ البنتاغون : أبلغنا روسيا مسبقاً .. و اتخذنا الاحتياطات للحد من خطر وجود طواقم روسية أو سورية في المطار !

عكس السير

تعليق واحد

  1. لا تنزعطو
    أبريل 7, 2017 , 4:51 ص في 4:51 ص

    امريكا تريد تدمير ماتبقى من مخزون ابو براميل من الكيماوي…بالاضافة لرفسة بسيطة على قفاه….لكنها لن تضحي بهذا الملعون فهو كنز قومي لاسرائيل…

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